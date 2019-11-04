Урал
мин
14
Бавин
Юрий Бавин
63
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
90
88
Погребняк
Павел Погребняк
90
19
Поляков
Денис Поляков
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
83
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
64'
90
17
Димитров
Николай Димитров
57
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
Запасные
69
Шаболин
Артем Шаболин
13
Бумаль
Петрус Бумаль
21
Насыров
Исламжан Насыров
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
2
Шанбиев
Шамсиддин Шанбиев
4
Мамин
Артем Мамин
44
Егорычев
Андрей Егорычев
79
Юсупов
Артём Юсупов
11
Ильин
Владимир Ильин
77
Баклов
Олег Баклов
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
20
Панюков
Андрей Панюков
Оренбург
мин
7
Рогич
Филип Рогич
90
10
Алвеш
Рикарду Алвеш
45'
90
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
20
Фамейе
Джоэл Фамейе
4'
90
5
Аюпов
Тимур Аюпов
90
38
Климович
Андрей Климович
90
22
Черных
Федор Черных
73
4
Радакович
Урош Радакович
90
12
Малых
Андрей Малых
90
15
Зотов
Георгий Зотов
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
Запасные
11
Чуканов
Андреа Чуканов
18
Липовой
Данил Липовой
42
Лапшов
Иван Лапшов
66
Козлов
Савелий Козлов
88
Галаджан
Артем Галаджан
29
Афонин
Вадим Афонин
32
Кулишев
Артем Кулишев
56
Довбня
Александр Довбня
77
Маляров
Никита Маляров
31
Шахов
Виталий Шахов
3
Сиваков
Михаил Сиваков