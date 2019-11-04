Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
6
Лукас
Айртон Лукас
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
90
29
Кутепов
Илья Кутепов
45
92
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
19
Мирзов
Резиуан Мирзов
90
8
Тиль
Гус Тиль
72
49
Джано
Джано
84
11
Ларссон
Джордан Ларссон
90
Запасные
38
Ещенко
Андрей Ещенко
33
Крал
Алекс Крал
26
Умяров
Наиль Умяров
22
Игнатов
Михаил Игнатов
92
Рассказов
Николай Рассказов
22
Понсе
Эсекьель Понсе
32
Ребров
Артем Ребров
7
Гулиев
Аяз Гулиев
Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
90
4
Бауэр
Роберт Бауэр
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
71
Денисов
Александр Денисов
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
68
20
Чаушич
Горан Чаушич
80
70
Костадинов
Георгий Костадинов
90
22
Лесовой
Даниил Лесовой
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
48
Луценко
Евгений Луценко
16'
85
Запасные
36
Левашов
Михаил Левашов
25
Кангва
Кингс Кангва
10
Кангва
Эванс Кангва
17
Аджоев
Гурам Аджоев
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
5
Довбня
Александр Довбня
29
Володько
Максим Володько
5
Хагуш
Анри Хагуш
26
Берхамов
Кантемир Берхамов
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко