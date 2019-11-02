Сочи
мин
10
Казаев
Ян Казаев
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
26
Калугин
Никита Калугин
90
17
Мостовой
Андрей Мостовой
90
45
Миладинович
Иван Миладинович
90
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
3
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
5
Померко
Алексей Померко
46
29
Заболотный
Антон Заболотный
90
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
67
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
44'
90
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
Запасные
8
Колдунов
Никита Колдунов
21
Бахтияров
Акмаль Бахтияров
94
Лагатор
Душан Лагатор
90
Шакуро
Павел Шакуро
15
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
20
Юрганов
Игорь Юрганов
19
Фролов
Евгений Фролов
10
Полоз
Дмитрий Полоз
12
Заболотный
Николай Заболотный
Тамбов
мин
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
55
Осипенко
Максим Осипенко
90
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
56'
74
77
Костюков
Михаил Костюков
41'
90
25
Карасев
Павел Карасев
90
8
Килин
Антон Килин
90
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
2
Рыбин
Алексей Рыбин
90
13
Обухов
Владимир Обухов
87
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
Запасные
9
Чернышов
Олег Чернышов
15
Мухаммед
Усман Мухаммед
80
Хосонов
Хетаг Хосонов
50
Сугробов
Владимир Сугробов
14
Аппаев
Хызыр Аппаев
30
Таказов
Сослан Таказов
6
Кулик
Владислав Кулик
23
Кленкин
Данил Кленкин
15
Часовских
Андрей Часовских
9
Мамтов
Хасан Мамтов