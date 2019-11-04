Крылья Советов
мин
7
Соболев
Александр Соболев
90
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
77
50
Карпов
Максим Карпов
90
3
Чернов
Никита Чернов
90
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
90
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
8
Гацкан
Александр Гацкан
90
99
Канунников
Максим Канунников
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
73
Запасные
14
Гынсарь
Раду Гынсарь
52
Смирнов
Данила Смирнов
81
Овсянников
Богдан Овсянников
78
Киселев
Геннадий Киселев
9
Радонич
Деян Радонич
69
Голенков
Егор Голенков
6
Якуба
Денис Якуба
5
Лысцов
Виталий Лысцов
10
Терехов
Сергей Терехов
90
Бурлак
Тарас Бурлак
44
Чичерин
Никита Чичерин
Рубин
мин
12
Зуев
Александр Зуев
90
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
89
5
Уремович
Филип Уремович
90
71
Поярков
Николай Поярков
90
8
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
90
10
Коновалов
Игорь Коновалов
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
82
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
72
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
Запасные
1
Волк
Давид Волк
26
Микелтадзе
Бека Микелтадзе
51
Агапов
Илья Агапов
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
70
Кипиани
Николай Кипиани
23
Коновалов
Иван Коновалов
18
Могилевец
Павел Могилевец
20
Марков
Евгений Марков
77
Акбашев
Роман Акбашев
6
Башкиров
Евгений Башкиров