Краснодар
мин
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
46
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
90
5
Спайич
Урош Спайич
90'
90
52
Вилена
Тонни Вилена
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
98
Петров
Сергей Петров
90
33
Берг
Маркус Берг
75
9
Арисленес
Ари
90
99
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
72
Запасные
31
Кайо
Кайо
60
Онугха
Герман Онугха
21
Намли
Юнес Намли
47
Уткин
Даниил Уткин
17
Игнатьев
Иван Игнатьев
66
Адамов
Денис Адамов
77
Камболов
Руслан Камболов
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
1
Крицюк
Станислав Крицюк
Ростов
мин
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
90
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
90
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
90
15
Глебов
Данил Глебов
86
28
Чернов
Евгений Чернов
90
8
Попов
Ивелин Попов
68
1
Бабурин
Егор Бабурин
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
79
34
Козлов
Алексей Козлов
90
7
Еременко
Роман Еременко
90
11
Ионов
Алексей Ионов
34'
41'
90
Запасные
46
Попов
Денис Попов
4
Ведерников
Данила Ведерников
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
13
Прошляков
Данила Прошляков
47
Долгов
Александр Долгов
26
Саплинов
Александр Саплинов
3
Вилюш
Мацей Вилюш
22
Маляров
Кирилл Маляров
30
Песьяков
Сергей Песьяков
9
Сигурдарсон
Бьорн Сигурдарсон
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
25
Логашов
Арсений Логашов