Зенит
мин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
90
3
Дуглас
Дуглас Сантос
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
39
Караваев
Вячеслав Караваев
60
18
Жирков
Юрий Жирков
88
16
Барриос
Вильмар Барриос
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
68
7
Азмун
Сердар Азмун
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
4
Осорио
Йордан Осорио
70
Гойло
Никита Гойло
19
Смольников
Игорь Смольников
17
Шатов
Олег Шатов
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
20
Ерохин
Александр Ерохин
19
Мак
Роберт Мак
19
Сутормин
Алексей Сутормин
14
Кузяев
Далер Кузяев
78
Васютин
Александр Васютин
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
98
Обляков
Иван Обляков
90
78
Дивеев
Игорь Дивеев
90
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90
62
Карпов
Вадим Карпов
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
77
Ахметов
Ильзат Ахметов
60
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
90
29
Бийол
Яка Бийол
90
8
Влашич
Никола Влашич
45'
90
9
Чалов
Федор Чалов
78
Запасные
71
Тикнизян
Наяир Тикнизян
11
Сантос
Лукас Сантос
49
Тороп
Владислав Тороп
27
Гогуа
Седрик Гогуа
20
Шарлия
Звонимир Шарлия
19
Нисимура
Такума Нисимура
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
89
Кучаев
Константин Кучаев
19
Помазун
Илья Помазун
42
Щенников
Георгий Щенников
14
Набабкин
Кирилл Набабкин