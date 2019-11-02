Динамо
мин
2
Морозов
Григорий Морозов
90
11
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
90
10
Игбун
Сильвестр Игбун
90
1
Шунин
Антон Шунин
90
18
Ордец
Иван Ордец
90'
90
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
53
4
Рыков
Владимир Рыков
90
8
Панченко
Кирилл Панченко
54
34
Рауш
Константин Рауш
90
3
Плиев
Заурбек Плиев
67
77
Каборе
Шарль Каборе
90
Запасные
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
20
Грулев
Вячеслав Грулев
7
Кардозу
Мигел Кардозу
13
Калинин
Игорь Калинин
5
Филипп
Максимилиан Филипп
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
99
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
31
Лещук
Игорь Лещук
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
6
Юсупов
Артур Юсупов
23
Соснин
Антон Соснин
Ахмат
мин
9
Михаляк
Конрад Михаляк
90
11
Исмаэл
Исмаэл
90
18
Понсе
Андрес Понсе
43'
90
77
Бериша
Бернард Бериша
21
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
23
Швец
Антон Швец
90
88
Глушаков
Денис Глушаков
63
5
Мусалов
Магомед Мусалов
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
16
Городов
Евгений Городов
90
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев
90
Запасные
17
Мбенг
Аблае Мбенг
8
Шиманьски
Дамьян Шиманьски
59
Харин
Евгений Харин
22
Садулаев
Лечи Садулаев
20
Нижич
Зоран Нижич
42
Мелихов
Александр Мелихов
33
Гудиев
Виталий Гудиев
6
Гащенков
Михаил Гащенков
10
Кадыров
Халид Кадыров
7
Митришев
Магомед Митришев
19
Иванов
Олег Иванов