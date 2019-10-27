ЦСКА
мин
98
Обляков
Иван Обляков
90
29
Бийол
Яка Бийол
90
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
76
8
Влашич
Никола Влашич
90
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
78
Дивеев
Игорь Дивеев
90
9
Чалов
Федор Чалов
90
7
Ахметов
Ильзат Ахметов
59
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
62
Карпов
Вадим Карпов
82
Запасные
11
Сантос
Лукас Сантос
31
Шарлия
Звонимир Шарлия
19
Нисимура
Такума Нисимура
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
71
Тикнизян
Наяир Тикнизян
20
Кучаев
Константин Кучаев
1
Помазун
Илья Помазун
42
Щенников
Георгий Щенников
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
Динамо
мин
2
Морозов
Григорий Морозов
90
11
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
80
10
Игбун
Сильвестр Игбун
90
1
Шунин
Антон Шунин
90
18
Ордец
Иван Ордец
90
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
4
Рыков
Владимир Рыков
90
8
Панченко
Кирилл Панченко
68
34
Рауш
Константин Рауш
90
3
Плиев
Заурбек Плиев
90
77
Каборе
Шарль Каборе
65
Запасные
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
20
Грулев
Вячеслав Грулев
7
Кардозу
Мигел Кардозу
5
Филипп
Максимилиан Филипп
90
Обольский
Николай Обольский
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
99
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
31
Лещук
Игорь Лещук
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
6
Юсупов
Артур Юсупов
23
Соснин
Антон Соснин