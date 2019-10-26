Тамбов
мин
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
55
Осипенко
Максим Осипенко
90
19
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
90
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
77
Костюков
Михаил Костюков
12'
72
8
Килин
Антон Килин
90
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
2
Рыбин
Алексей Рыбин
90
13
Обухов
Владимир Обухов
63'
79
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
66'
90
Запасные
30
Таказов
Сослан Таказов
15
Мухаммед
Усман Мухаммед
11
Муйва
Олабиран Муйва
17
Хосонов
Хетаг Хосонов
50
Сугробов
Владимир Сугробов
25
Карасев
Павел Карасев
14
Аппаев
Хызыр Аппаев
6
Кулик
Владислав Кулик
7
Чернышов
Олег Чернышов
23
Кленкин
Данил Кленкин
48
Часовских
Андрей Часовских
9
Мамтов
Хасан Мамтов
Уфа
мин
8
Карп
Кэтэлин Карп
90
32
Вомбергар
Андрес Вомбергар
46
11
Бизяк
Ловро Бизяк
90
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
10
Тилль
Оливье Тилль
69
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
22
Голубев
Артем Голубев
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
15
Пуцко
Александр Пуцко
90
9
Терентьев
Денис Терентьев
46
31
Беленов
Александр Беленов
90
Запасные
13
Фольмер
Кирилл Фольмер
23
Емельянов
Данила Емельянов
2
Круговой
Данил Круговой
16
Шафинский
Юрий Шафинский
77
Алиев
Азер Алиев
57
Кротов
Вячеслав Кротов
99
Козлов
Андрей Козлов
3
Аликин
Павел Аликин
4
Никитин
Алексей Никитин