Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
71
Поярков
Николай Поярков
90
5
Уремович
Филип Уремович
90
3
Плиев
Константин Плиев
90
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
70
10
Коновалов
Игорь Коновалов
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
90
18
Могилевец
Павел Могилевец
90
8
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
64
Запасные
1
Волк
Давид Волк
23
Коновалов
Иван Коновалов
51
Агапов
Илья Агапов
69
Степанов
Данил Степанов
29
Денисов
Виталий Денисов
12
Зуев
Александр Зуев
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
77
Акбашев
Роман Акбашев
6
Башкиров
Евгений Башкиров
70
Кипиани
Николай Кипиани
20
Марков
Евгений Марков
26
Микелтадзе
Бека Микелтадзе
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
19
Поляков
Денис Поляков
90
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
90
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
76
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
11
Ильин
Владимир Ильин
90
20
Панюков
Андрей Панюков
57
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
21
Насыров
Исламжан Насыров
4
Мамин
Артем Мамин
69
Шаболин
Артем Шаболин
13
Бумаль
Петрус Бумаль
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
2
Шанбиев
Шамсиддин Шанбиев
14
Бавин
Юрий Бавин
17
Димитров
Николай Димитров
88
Погребняк
Павел Погребняк