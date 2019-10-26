Ростов
мин
17
Норманн
Матиас Норманн
86
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
90
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
90
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
8
Попов
Ивелин Попов
90
1
Бабурин
Егор Бабурин
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
63
34
Козлов
Алексей Козлов
90
7
Еременко
Роман Еременко
41'
79'
90
11
Ионов
Алексей Ионов
75
Запасные
22
Маляров
Кирилл Маляров
46
Попов
Денис Попов
4
Ведерников
Данила Ведерников
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
13
Прошляков
Данила Прошляков
47
Долгов
Александр Долгов
15
Глебов
Данил Глебов
26
Саплинов
Александр Саплинов
3
Вилюш
Мацей Вилюш
30
Песьяков
Сергей Песьяков
9
Сигурдарсон
Бьорн Сигурдарсон
25
Логашов
Арсений Логашов
Сочи
мин
20
Юрганов
Игорь Юрганов
90
32
Мевля
Миха Мевля
90
26
Калугин
Никита Калугин
90
17
Мостовой
Андрей Мостовой
90
24
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
76
5
Померко
Алексей Померко
90
9
Заболотный
Антон Заболотный
71
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
87
Запасные
8
Колдунов
Никита Колдунов
21
Бахтияров
Акмаль Бахтияров
94
Лагатор
Душан Лагатор
90
Шакуро
Павел Шакуро
87
Карапетян
Александр Карапетян
19
Фролов
Евгений Фролов
77
Полоз
Дмитрий Полоз
12
Заболотный
Николай Заболотный