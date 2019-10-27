Локомотив
мин
1
Гилерме Алвим
Гилерме
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
31
Серкейра
Мурило Серкейра
78
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
18
Мариу
Жоау Мариу
90
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
24
Эдерзито
Эдер
90
Запасные
34
Магкеев
Станислав Магкеев
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
31
Рыбус
Мацей Рыбус
89
Коченков
Антон Коченков
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
3
Идову
Брайан Идову
67
Тугарев
Роман Тугарев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
30
Медведев
Никита Медведев
84
Лысов
Михаил Лысов
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
6
Лукас
Айртон Лукас
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
29
Кутепов
Илья Кутепов
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
90
92
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
90
26
Умяров
Наиль Умяров
73
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
84
33
Крал
Алекс Крал
90
20
Шюррле
Андре Шюррле
55
22
Понсе
Эсекьель Понсе
57'
90
Запасные
38
Ещенко
Андрей Ещенко
11
Ларссон
Джордан Ларссон
8
Тиль
Гус Тиль
22
Игнатов
Михаил Игнатов
92
Рассказов
Николай Рассказов
56
Гапонов
Илья Гапонов
7
Гулиев
Аяз Гулиев
47
Зобнин
Роман Зобнин
19
Мирзов
Резиуан Мирзов
49
Джано
Джано
32
Ребров
Артем Ребров