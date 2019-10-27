Крылья Советов
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
77
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
3
Чернов
Никита Чернов
90
50
Карпов
Максим Карпов
90
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
23
Зиньковский
Антон Зиньковский
77
8
Гацкан
Александр Гацкан
90
20
Мияилович
Срджан Мияилович
90
28
Антон
Пол Антон
60
99
Канунников
Максим Канунников
87
7
Соболев
Александр Соболев
90
Запасные
14
Гынсарь
Раду Гынсарь
52
Смирнов
Данила Смирнов
44
Овсянников
Богдан Овсянников
78
Киселев
Геннадий Киселев
9
Радонич
Деян Радонич
69
Голенков
Егор Голенков
54
Терехов
Антон Терехов
5
Лысцов
Виталий Лысцов
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
Бурлак
Тарас Бурлак
33
Чичерин
Никита Чичерин
Зенит
мин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
90
3
Дуглас
Дуглас Сантос
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
39
Караваев
Вячеслав Караваев
90
18
Жирков
Юрий Жирков
28'
88
16
Барриос
Вильмар Барриос
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
14
Кузяев
Далер Кузяев
64
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
78
7
Азмун
Сердар Азмун
90
Запасные
19
Мак
Роберт Мак
4
Осорио
Йордан Осорио
20
Прохин
Данила Прохин
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
19
Сутормин
Алексей Сутормин
99
Лунев
Андрей Лунев
21
Ерохин
Александр Ерохин
17
Шатов
Олег Шатов
8
Смольников
Игорь Смольников
22
Дзюба
Артем Дзюба