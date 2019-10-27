Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
90
98
Петров
Сергей Петров
90
70
Уткин
Даниил Уткин
64
10
Вилена
Тонни Вилена
90
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
71
99
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
43'
82
9
Арисленес
Ари
90
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
90
Запасные
17
Кайо
Кайо
21
Намли
Юнес Намли
33
Берг
Маркус Берг
1
Крицюк
Станислав Крицюк
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
88
Камболов
Руслан Камболов
5
Спайич
Урош Спайич
85
Игнатьев
Иван Игнатьев
Оренбург
мин
38
Климович
Андрей Климович
90
4
Зотов
Георгий Зотов
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
4
Радакович
Урош Радакович
90
31
Шахов
Виталий Шахов
90
12
Малых
Андрей Малых
90
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
5
Аюпов
Тимур Аюпов
90
7
Рогич
Филип Рогич
69
9
Деспотович
Джордже Деспотович
32'
90
16
Алвеш
Рикарду Алвеш
90
Запасные
29
Афонин
Вадим Афонин
3
Сиваков
Михаил Сиваков
19
Москвичев
Владимир Москвичев
77
Маляров
Никита Маляров
18
Липовой
Данил Липовой
56
Довбня
Александр Довбня
60
Кулишев
Артем Кулишев
20
Фамейе
Джоэл Фамейе
10
Черных
Федор Черных
11
Чуканов
Андреа Чуканов
88
Галаджан
Артем Галаджан
60
Козлов
Савелий Козлов