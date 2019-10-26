Ахмат
мин
11
Исмаэл
Исмаэл
82
18
Понсе
Андрес Понсе
90
77
Бериша
Бернард Бериша
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
21
Роши
Одисе Роши
90
15
Семенов
Андрей Семенов
20'
90
16
Городов
Евгений Городов
90
19
Иванов
Олег Иванов
66
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев
90
88
Глушаков
Денис Глушаков
89
Запасные
88
Кадыров
Абубакар Кадыров
9
Михаляк
Конрад Михаляк
20
Нижич
Зоран Нижич
23
Швец
Антон Швец
17
Мбенг
Аблае Мбенг
42
Мелихов
Александр Мелихов
5
Мусалов
Магомед Мусалов
6
Гащенков
Михаил Гащенков
95
Кадыров
Халид Кадыров
7
Митришев
Магомед Митришев
Арсенал
мин
22
Лесовой
Даниил Лесовой
71
30
Тудоре
Александру Тудоре
68
27
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
90
50
Шамов
Егор Шамов
90
70
Костадинов
Георгий Костадинов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
63
Запасные
36
Левашов
Михаил Левашов
10
Кангва
Эванс Кангва
20
Чаушич
Горан Чаушич
4
Бауэр
Роберт Бауэр
17
Аджоев
Гурам Аджоев
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
48
Луценко
Евгений Луценко
13
Володько
Максим Володько
14
Хагуш
Анри Хагуш
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
71
Денисов
Александр Денисов