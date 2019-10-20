Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Сухов
Александр Сухов
90
15
Пуцко
Александр Пуцко
90
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
3
Терентьев
Денис Терентьев
68
93
Карп
Кэтэлин Карп
90
74
Фомин
Даниил Фомин
90
29
Тилль
Оливье Тилль
74
32
Вомбергар
Андрес Вомбергар
61
11
Бизяк
Ловро Бизяк
90
Запасные
22
Фольмер
Кирилл Фольмер
4
Никитин
Алексей Никитин
3
Аликин
Павел Аликин
9
Козлов
Андрей Козлов
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
99
Емельянов
Данила Емельянов
57
Кротов
Вячеслав Кротов
77
Алиев
Азер Алиев
16
Шафинский
Юрий Шафинский
22
Голубев
Артем Голубев
56
Круговой
Данил Круговой
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
98
Кучаев
Константин Кучаев
90
78
Дивеев
Игорь Дивеев
90
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90
62
Карпов
Вадим Карпов
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
77
Ахметов
Ильзат Ахметов
26'
78
98
Обляков
Иван Обляков
90
8
Влашич
Никола Влашич
90
9
Чалов
Федор Чалов
62
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
90
Запасные
42
Щенников
Георгий Щенников
11
Сантос
Лукас Сантос
27
Гогуа
Седрик Гогуа
20
Шарлия
Звонимир Шарлия
19
Нисимура
Такума Нисимура
29
Бийол
Яка Бийол
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
19
Помазун
Илья Помазун