Тамбов
мин
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
55
Осипенко
Максим Осипенко
90
19
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
90
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
77
Костюков
Михаил Костюков
59
30
Таказов
Сослан Таказов
90
8
Килин
Антон Килин
73
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
2
Рыбин
Алексей Рыбин
82
13
Обухов
Владимир Обухов
61'
90
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
Запасные
14
Аппаев
Хызыр Аппаев
15
Мухаммед
Усман Мухаммед
11
Муйва
Олабиран Муйва
17
Хосонов
Хетаг Хосонов
50
Сугробов
Владимир Сугробов
25
Карасев
Павел Карасев
6
Кулик
Владислав Кулик
7
Чернышов
Олег Чернышов
23
Кленкин
Данил Кленкин
48
Часовских
Андрей Часовских
9
Мамтов
Хасан Мамтов
Урал
мин
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
90
44
Егорычев
Андрей Егорычев
64
11
Ильин
Владимир Ильин
73'
90
19
Поляков
Денис Поляков
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
76'
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
17
Димитров
Николай Димитров
61
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
Запасные
14
Бавин
Юрий Бавин
69
Шаболин
Артем Шаболин
13
Бумаль
Петрус Бумаль
21
Насыров
Исламжан Насыров
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
2
Шанбиев
Шамсиддин Шанбиев
4
Мамин
Артем Мамин
79
Юсупов
Артём Юсупов
88
Погребняк
Павел Погребняк
77
Баклов
Олег Баклов
20
Панюков
Андрей Панюков
57
Фидлер
Артем Фидлер