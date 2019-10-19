Спартак
мин
33
Крал
Алекс Крал
90
6
Лукас
Айртон Лукас
90
54
Умяров
Наиль Умяров
84
8
Тиль
Гус Тиль
56
2
Жиго
Самуэль Жиго
90
92
Рассказов
Николай Рассказов
90
98
Максименко
Александр Максименко
90
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
90
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
90
29
Кутепов
Илья Кутепов
90
20
Шюррле
Андре Шюррле
64
Запасные
56
Гапонов
Илья Гапонов
23
Ларссон
Джордан Ларссон
21
Баду
Малколм Баду
15
Глушенков
Максим Глушенков
22
Игнатов
Михаил Игнатов
32
Ребров
Артем Ребров
19
Понсе
Эсекьель Понсе
7
Гулиев
Аяз Гулиев
9
Мирзов
Резиуан Мирзов
49
Джано
Джано
38
Ещенко
Андрей Ещенко
Рубин
мин
12
Зуев
Александр Зуев
90
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
68
5
Уремович
Филип Уремович
90
8
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
90
10
Коновалов
Игорь Коновалов
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
3
Плиев
Константин Плиев
90
33
Данченко
Олег Данченко
18
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
75
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
18
Могилевец
Павел Могилевец
90
Запасные
26
Микелтадзе
Бека Микелтадзе
69
Степанов
Данил Степанов
99
Закиров
Камиль Закиров
71
Поярков
Николай Поярков
70
Кипиани
Николай Кипиани
80
Сорокин
Егор Сорокин
23
Коновалов
Иван Коновалов
20
Марков
Евгений Марков
6
Башкиров
Евгений Башкиров