Оренбург
мин
38
Климович
Андрей Климович
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
31
Шахов
Виталий Шахов
89
12
Малых
Андрей Малых
90
4
Радакович
Урош Радакович
90
7
Рогич
Филип Рогич
76
10
Алвеш
Рикарду Алвеш
90
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
5
Аюпов
Тимур Аюпов
90
9
Деспотович
Джордже Деспотович
90
11
Чуканов
Андреа Чуканов
90
Запасные
56
Довбня
Александр Довбня
3
Сиваков
Михаил Сиваков
18
Липовой
Данил Липовой
42
Лапшов
Иван Лапшов
29
Афонин
Вадим Афонин
17
Скофлек
Жига Скофлек
19
Москвичев
Владимир Москвичев
66
Козлов
Савелий Козлов
32
Кулишев
Артем Кулишев
77
Маляров
Никита Маляров
20
Фамейе
Джоэл Фамейе
88
Галаджан
Артем Галаджан
Крылья Советов
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
22
Анюков
Александр Анюков
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
50
Карпов
Максим Карпов
90
3
Чернов
Никита Чернов
90
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
83
28
Антон
Пол Антон
18'
71
20
Мияилович
Срджан Мияилович
90
8
Гацкан
Александр Гацкан
90
7
Соболев
Александр Соболев
90
99
Канунников
Максим Канунников
90
Запасные
81
Овсянников
Богдан Овсянников
44
Чичерин
Никита Чичерин
90
Бурлак
Тарас Бурлак
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
5
Лысцов
Виталий Лысцов
52
Смирнов
Данила Смирнов
78
Киселев
Геннадий Киселев
14
Гынсарь
Раду Гынсарь
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
69
Голенков
Егор Голенков