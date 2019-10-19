Зенит
мин
16
Барриос
Вильмар Барриос
90'
90'
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
85
6
Дуглас
Дуглас Сантос
90
7
Азмун
Сердар Азмун
44'
90
39
Караваев
Вячеслав Караваев
61'
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
78
17
Шатов
Олег Шатов
73
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
14'
20'
80'
90
41
Кержаков
Михаил Кержаков
90
Запасные
19
Сутормин
Алексей Сутормин
87
Danila Prokhin
78
Aleksander Vasyutin
20
RÃ³bert Mak
4
Осорио
Йордан Осорио
87
Прохин
Данила Прохин
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
-
Васютин
Александр Васютин
14
Кузяев
Далер Кузяев
20
Мак
Роберт Мак
99
Лунев
Андрей Лунев
21
Ерохин
Александр Ерохин
19
Смольников
Игорь Смольников
18
Жирков
Юрий Жирков
Ростов
мин
17
Норманн
Матиас Норманн
90
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
90
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
77
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
71
Попов
Ивелин Попов
63
19
Байрамян
Хорен Байрамян
90
34
Козлов
Алексей Козлов
90
26
Еременко
Роман Еременко
83'
90
11
Ионов
Алексей Ионов
65
1
Бабурин
Егор Бабурин
90
Запасные
3
Вилюш
Мацей Вилюш
9
Björn Sigurðarson
79
Daniil Frolkin
78
Ведерников
Данила Ведерников
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
79
Фролкин
Даниил Фролкин
13
Прошляков
Данила Прошляков
47
Долгов
Александр Долгов
15
Глебов
Данил Глебов
26
Саплинов
Александр Саплинов
30
Песьяков
Сергей Песьяков
22
Маляров
Кирилл Маляров
9
Сигурдарсон
Бьорн Сигурдарсон
25
Логашов
Арсений Логашов