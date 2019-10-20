Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
34
Рауш
Константин Рауш
90
18
Ордец
Иван Ордец
90
4
Рыков
Владимир Рыков
78
3
Плиев
Заурбек Плиев
90
2
Морозов
Григорий Морозов
3'
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
82
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
8
Панченко
Кирилл Панченко
57
Запасные
18
Кардозу
Мигел Кардозу
23
Соснин
Антон Соснин
22
Грулев
Вячеслав Грулев
19
Калинин
Игорь Калинин
35
Шепляков
Александр Шепляков
90
Обольский
Николай Обольский
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
11
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
31
Лещук
Игорь Лещук
Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
6
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
35'
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
98
Петров
Сергей Петров
90
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
72
10
Вилена
Тонни Вилена
90
21
Намли
Юнес Намли
66
9
Арисленес
Ари
90
33
Берг
Маркус Берг
76
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
90
Запасные
99
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
70
Уткин
Даниил Уткин
15
Марков
Николай Марков
1
Крицюк
Станислав Крицюк
88
Камболов
Руслан Камболов
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон