Ахмат
мин
5
Мусалов
Магомед Мусалов
53
20
Нижич
Зоран Нижич
90
11
Исмаэл
Исмаэл
90
77
Бериша
Бернард Бериша
90
17
Мбенг
Аблае Мбенг
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
21
Роши
Одисе Роши
46
15
Семенов
Андрей Семенов
90
16
Городов
Евгений Городов
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
88
Глушаков
Денис Глушаков
77
Запасные
9
Михаляк
Конрад Михаляк
59
Харин
Евгений Харин
22
Садулаев
Лечи Садулаев
18
Понсе
Андрес Понсе
4
Анхель
Вилькер Анхель
23
Швец
Антон Швец
42
Мелихов
Александр Мелихов
88
Кадыров
Абубакар Кадыров
6
Гащенков
Михаил Гащенков
95
Кадыров
Халид Кадыров
7
Митришев
Магомед Митришев
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев
Локомотив
мин
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
27
Серкейра
Мурило Серкейра
90
34
Магкеев
Станислав Магкеев
90
19
Эдерзито
Эдер
90
22
Джорджевич
Лука Джорджевич
32
23
Мариу
Жоау Мариу
86'
88
3
Идову
Брайан Идову
90
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
1
Гилерме Алвим
Гилерме
90
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
23'
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
Запасные
69
Куликов
Даниил Куликов
67
Тугарев
Роман Тугарев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
84
Лысов
Михаил Лысов
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
77
Коченков
Антон Коченков