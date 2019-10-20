Арсенал
мин
36
Левашов
Михаил Левашов
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
71
Денисов
Александр Денисов
90
27
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
43'
90
4
Бауэр
Роберт Бауэр
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
48
Луценко
Евгений Луценко
80
10
Кангва
Эванс Кангва
69
Запасные
50
Шамов
Егор Шамов
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
14
Хагуш
Анри Хагуш
17
Аджоев
Гурам Аджоев
25
Кангва
Кингс Кангва
20
Чаушич
Горан Чаушич
5
Довбня
Александр Довбня
70
Костадинов
Георгий Костадинов
13
Володько
Максим Володько
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
30
Тудоре
Александру Тудоре
22
Лесовой
Даниил Лесовой
Сочи
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
32
Мевля
Миха Мевля
90
26
Калугин
Никита Калугин
90
45
Миладинович
Иван Миладинович
90
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
77
17
Мостовой
Андрей Мостовой
6'
90
5
Померко
Алексей Померко
90
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
83
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
9
Заболотный
Антон Заболотный
68
Запасные
8
Колдунов
Никита Колдунов
12
Заболотный
Николай Заболотный
19
Фролов
Евгений Фролов
20
Юрганов
Игорь Юрганов
90
Шакуро
Павел Шакуро
24
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
77
Полоз
Дмитрий Полоз
87
Карапетян
Александр Карапетян