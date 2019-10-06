ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
98
Кучаев
Константин Кучаев
90
78
Дивеев
Игорь Дивеев
90
20
Шарлия
Звонимир Шарлия
90
27
Гогуа
Седрик Гогуа
46
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
77
Ахметов
Ильзат Ахметов
89
98
Обляков
Иван Обляков
90
8
Влашич
Никола Влашич
90'
90
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
67
9
Чалов
Федор Чалов
90
Запасные
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
53
Елеев
Максим Елеев
11
Сантос
Лукас Сантос
49
Тороп
Владислав Тороп
62
Карпов
Вадим Карпов
87
Марадишвили
Константин Марадишвили
19
Нисимура
Такума Нисимура
29
Бийол
Яка Бийол
20
Тикнизян
Наяир Тикнизян
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
19
Помазун
Илья Помазун
Ростов
мин
1
Бабурин
Егор Бабурин
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
90
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
90
34
Козлов
Алексей Козлов
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
11'
44'
77
17
Норманн
Матиас Норманн
90
71
Попов
Ивелин Попов
90
15
Глебов
Данил Глебов
58
26
Ионов
Алексей Ионов
85
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
61'
90
Запасные
3
Вилюш
Мацей Вилюш
78
Ведерников
Данила Ведерников
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
5
Фролкин
Даниил Фролкин
13
Прошляков
Данила Прошляков
79
Долгов
Александр Долгов
26
Саплинов
Александр Саплинов
30
Песьяков
Сергей Песьяков
22
Маляров
Кирилл Маляров
25
Логашов
Арсений Логашов