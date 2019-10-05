Уфа
мин
74
Фомин
Даниил Фомин
90
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
31
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
10
Тилль
Оливье Тилль
76
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
2
Круговой
Данил Круговой
90
8
Карп
Кэтэлин Карп
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
57
Кротов
Вячеслав Кротов
56
4
Никитин
Алексей Никитин
90
31
Беленов
Александр Беленов
90
Запасные
13
Фольмер
Кирилл Фольмер
32
Вомбергар
Андрес Вомбергар
11
Бизяк
Ловро Бизяк
23
Емельянов
Данила Емельянов
22
Голубев
Артем Голубев
16
Шафинский
Юрий Шафинский
77
Алиев
Азер Алиев
15
Пуцко
Александр Пуцко
9
Терентьев
Денис Терентьев
99
Козлов
Андрей Козлов
3
Аликин
Павел Аликин
5
Йокич
Боян Йокич
Ахмат
мин
5
Мусалов
Магомед Мусалов
90
11
Исмаэл
Исмаэл
90
18
Понсе
Андрес Понсе
64
77
Бериша
Бернард Бериша
83
4
Анхель
Вилькер Анхель
9'
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
21
Роши
Одисе Роши
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
16
Городов
Евгений Городов
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
88
Глушаков
Денис Глушаков
71
Запасные
9
Михаляк
Конрад Михаляк
8
Шиманьски
Дамьян Шиманьски
59
Харин
Евгений Харин
20
Нижич
Зоран Нижич
17
Мбенг
Аблае Мбенг
42
Мелихов
Александр Мелихов
88
Кадыров
Абубакар Кадыров
6
Гащенков
Михаил Гащенков
95
Кадыров
Халид Кадыров
7
Митришев
Магомед Митришев
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев