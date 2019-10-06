Урал
мин
77
Баклов
Олег Баклов
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
19
Поляков
Денис Поляков
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
90
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
55
17
Димитров
Николай Димитров
52
88
Погребняк
Павел Погребняк
90
Запасные
69
Шаболин
Артем Шаболин
57
Фидлер
Артем Фидлер
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
13
Бумаль
Петрус Бумаль
21
Насыров
Исламжан Насыров
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
20
Панюков
Андрей Панюков
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
44
Егорычев
Андрей Егорычев
11
Ильин
Владимир Ильин
14
Бавин
Юрий Бавин
Зенит
мин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
90
6
Дуглас
Дуглас Сантос
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
3'
90
30
Маммана
Эмануэль Маммана
14
39
Караваев
Вячеслав Караваев
90
18
Жирков
Юрий Жирков
65
4
Осорио
Йордан Осорио
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
27'
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
90
7
Азмун
Сердар Азмун
63'
83
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
87
Прохин
Данила Прохин
17
Шатов
Олег Шатов
21
Ерохин
Александр Ерохин
75
Васильев
Андрей Васильев
99
Лунев
Андрей Лунев
20
Мак
Роберт Мак
19
Сутормин
Алексей Сутормин
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер