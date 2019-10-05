Сочи
мин
32
Мевля
Миха Мевля
90
26
Калугин
Никита Калугин
90
17
Мостовой
Андрей Мостовой
59
45
Миладинович
Иван Миладинович
90
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
5
Померко
Алексей Померко
51
9
Заболотный
Антон Заболотный
90
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
66
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
Запасные
20
Юрганов
Игорь Юрганов
21
Бахтияров
Акмаль Бахтияров
94
Лагатор
Душан Лагатор
90
Шакуро
Павел Шакуро
87
Карапетян
Александр Карапетян
24
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
19
Фролов
Евгений Фролов
77
Полоз
Дмитрий Полоз
12
Заболотный
Николай Заболотный
Крылья Советов
мин
3
Чернов
Никита Чернов
90
7
Соболев
Александр Соболев
4'
69'
90
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
90
28
Антон
Пол Антон
87
50
Карпов
Максим Карпов
90
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
20
Мияилович
Срджан Мияилович
90
8
Гацкан
Александр Гацкан
90
99
Канунников
Максим Канунников
84
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
22
Анюков
Александр Анюков
76
Запасные
52
Смирнов
Данила Смирнов
81
Овсянников
Богдан Овсянников
78
Киселев
Геннадий Киселев
9
Радонич
Деян Радонич
69
Голенков
Егор Голенков
10
Терехов
Антон Терехов
6
Якуба
Денис Якуба
14
Гынсарь
Раду Гынсарь
5
Лысцов
Виталий Лысцов
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
10
Терехов
Сергей Терехов
90
Бурлак
Тарас Бурлак
44
Чичерин
Никита Чичерин