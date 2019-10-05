Рубин
мин
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
32'
73
5
Уремович
Филип Уремович
90
8
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
90
10
Коновалов
Игорь Коновалов
27'
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
3
Плиев
Константин Плиев
90
33
Данченко
Олег Данченко
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
61
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
18
Могилевец
Павел Могилевец
90
Запасные
12
Зуев
Александр Зуев
59
Макаров
Никита Макаров
26
Микелтадзе
Бека Микелтадзе
2
Старфельт
Карл Старфельт
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
99
Закиров
Камиль Закиров
71
Поярков
Николай Поярков
70
Кипиани
Николай Кипиани
80
Сорокин
Егор Сорокин
23
Коновалов
Иван Коновалов
20
Марков
Евгений Марков
6
Башкиров
Евгений Башкиров
Тамбов
мин
77
Костюков
Михаил Костюков
77
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
55
Осипенко
Максим Осипенко
90
19
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
54'
90
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
25
Карасев
Павел Карасев
58
7
Чернышов
Олег Чернышов
46
8
Килин
Антон Килин
90
13
Обухов
Владимир Обухов
90
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
Запасные
68
Дворяшин
Игорь Дворяшин
15
Мухаммед
Усман Мухаммед
11
Муйва
Олабиран Муйва
17
Хосонов
Хетаг Хосонов
50
Сугробов
Владимир Сугробов
6
Кулик
Владислав Кулик
14
Аппаев
Хызыр Аппаев
48
Часовских
Андрей Часовских
9
Мамтов
Хасан Мамтов