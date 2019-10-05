Оренбург
мин
13
Терехов
Сергей Терехов
90
10
Алвеш
Рикарду Алвеш
90
20
Фамейе
Джоэл Фамейе
53
5
Аюпов
Тимур Аюпов
90
38
Климович
Андрей Климович
90
9
Деспотович
Джордже Деспотович
90
4
Радакович
Урош Радакович
88'
90
12
Малых
Андрей Малых
90
15
Зотов
Георгий Зотов
90
31
Шахов
Виталий Шахов
66
7
Рогич
Филип Рогич
90
Запасные
17
Скофлек
Жига Скофлек
19
Москвичев
Владимир Москвичев
18
Липовой
Данил Липовой
42
Лапшов
Иван Лапшов
88
Галаджан
Артем Галаджан
11
Чуканов
Андреа Чуканов
32
Кулишев
Артем Кулишев
1
Руденко
Александр Руденко
56
Довбня
Александр Довбня
77
Маляров
Никита Маляров
3
Сиваков
Михаил Сиваков
29
Афонин
Вадим Афонин
Динамо
мин
2
Морозов
Григорий Морозов
90
11
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
90
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
90
10
Игбун
Сильвестр Игбун
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
1
Шунин
Антон Шунин
90
22
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
43
8
Панченко
Кирилл Панченко
90
6
Юсупов
Артур Юсупов
90
77
Каборе
Шарль Каборе
71
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
Запасные
35
Шепляков
Александр Шепляков
20
Грулев
Вячеслав Грулев
5
Филипп
Максимилиан Филипп
99
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
31
Лещук
Игорь Лещук
18
Ордец
Иван Ордец
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
4
Рыков
Владимир Рыков
34
Рауш
Константин Рауш