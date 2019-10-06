Локомотив
мин
1
Гилерме Алвим
Гилерме
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
46
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
23
Мариу
Жоау Мариу
90
4
Серкейра
Мурило Серкейра
90
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
85
24
Эдерзито
Эдер
9'
90
9
Смолов
Федор Смолов
20
Запасные
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
67
Тугарев
Роман Тугарев
22
Джорджевич
Лука Джорджевич
59
Миранчук
Алексей Миранчук
69
Куликов
Даниил Куликов
3
Идову
Брайан Идову
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
77
Коченков
Антон Коченков
34
Магкеев
Станислав Магкеев
Арсенал
мин
36
Левашов
Михаил Левашов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
4
Бауэр
Роберт Бауэр
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
70
Костадинов
Георгий Костадинов
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
27
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
85
10
Кангва
Эванс Кангва
11'
90
48
Луценко
Евгений Луценко
46
Запасные
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
26
Банда
Ламек Банда
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
22
Лесовой
Даниил Лесовой
9
Тудоре
Александру Тудоре
17
Аджоев
Гурам Аджоев
5
Довбня
Александр Довбня
29
Володько
Максим Володько
14
Хагуш
Анри Хагуш
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
71
Денисов
Александр Денисов