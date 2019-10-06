Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
98
Петров
Сергей Петров
20'
90
88
Камболов
Руслан Камболов
46
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
70
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
90
9
Арисленес
Ари
90
33
Берг
Маркус Берг
3'
81
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
90
Запасные
99
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
17
Кайо
Кайо
21
Намли
Юнес Намли
70
Уткин
Даниил Уткин
66
Адамов
Денис Адамов
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
1
Крицюк
Станислав Крицюк
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
29
Кутепов
Илья Кутепов
90
92
Рассказов
Николай Рассказов
90
19
Мирзов
Резиуан Мирзов
90
26
Умяров
Наиль Умяров
90
49
Джано
Джано
69
33
Крал
Алекс Крал
90
10
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
90
11
Ларссон
Джордан Ларссон
45'
81
Запасные
86
Поплевченков
Артем Поплевченков
8
Тиль
Гус Тиль
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
15
Глушенков
Максим Глушенков
39
Маслов
Павел Маслов
8
Гулиев
Аяз Гулиев
98
Максименко
Александр Максименко
22
Понсе
Эсекьель Понсе
56
Гапонов
Илья Гапонов