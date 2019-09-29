Урал
мин
77
Баклов
Олег Баклов
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
19
Поляков
Денис Поляков
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
90
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
44
Егорычев
Андрей Егорычев
79
17
Димитров
Николай Димитров
67
11
Ильин
Владимир Ильин
90
20
Панюков
Андрей Панюков
46
Запасные
88
Погребняк
Павел Погребняк
57
Фидлер
Артем Фидлер
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
21
Насыров
Исламжан Насыров
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
4
Мамин
Артем Мамин
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
3
Ароян
Вараздат Ароян
14
Бавин
Юрий Бавин
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
98
Кучаев
Константин Кучаев
90
78
Дивеев
Игорь Дивеев
90
20
Шарлия
Звонимир Шарлия
90
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
17'
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
77
Ахметов
Ильзат Ахметов
79
8
Влашич
Никола Влашич
69
98
Обляков
Иван Обляков
90
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
57'
61
9
Чалов
Федор Чалов
90
Запасные
19
Помазун
Илья Помазун
53
Елеев
Максим Елеев
11
Сантос
Лукас Сантос
49
Тороп
Владислав Тороп
62
Карпов
Вадим Карпов
87
Марадишвили
Константин Марадишвили
19
Нисимура
Такума Нисимура
29
Бийол
Яка Бийол
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
20
Тикнизян
Наяир Тикнизян