Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
6
Лукас
Айртон Лукас
46
14
Джикия
Георгий Джикия
90
29
Кутепов
Илья Кутепов
90
92
Рассказов
Николай Рассказов
90
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
65'
90
7
Гулиев
Аяз Гулиев
74
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
8
Тиль
Гус Тиль
90
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
90
22
Понсе
Эсекьель Понсе
70
Запасные
38
Ещенко
Андрей Ещенко
11
Ларссон
Джордан Ларссон
33
Крал
Алекс Крал
26
Умяров
Наиль Умяров
15
Глушенков
Максим Глушенков
56
Гапонов
Илья Гапонов
19
Мирзов
Резиуан Мирзов
49
Джано
Джано
32
Ребров
Артем Ребров
Оренбург
мин
38
Климович
Андрей Климович
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
4
Радакович
Урош Радакович
90
31
Шахов
Виталий Шахов
90
12
Малых
Андрей Малых
45'
90
5
Аюпов
Тимур Аюпов
90
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
7
Рогич
Филип Рогич
90
15
Зотов
Георгий Зотов
90
9
Деспотович
Джордже Деспотович
63'
89
16
Алвеш
Рикарду Алвеш
90
Запасные
3
Сиваков
Михаил Сиваков
17
Скофлек
Жига Скофлек
60
Москвичев
Владимир Москвичев
77
Маляров
Никита Маляров
20
Фамейе
Джоэл Фамейе
56
Довбня
Александр Довбня
1
Руденко
Александр Руденко
32
Кулишев
Артем Кулишев
29
Афонин
Вадим Афонин