Сочи
мин
32
Мевля
Миха Мевля
90
26
Калугин
Никита Калугин
90
17
Мостовой
Андрей Мостовой
12'
79
45
Миладинович
Иван Миладинович
90
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
5
Померко
Алексей Померко
66
9
Заболотный
Антон Заболотный
90
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
73'
84
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
Запасные
20
Юрганов
Игорь Юрганов
21
Бахтияров
Акмаль Бахтияров
94
Лагатор
Душан Лагатор
90
Шакуро
Павел Шакуро
87
Карапетян
Александр Карапетян
24
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
19
Фролов
Евгений Фролов
77
Полоз
Дмитрий Полоз
12
Заболотный
Николай Заболотный
Ахмат
мин
20
Нижич
Зоран Нижич
90
11
Исмаэл
Исмаэл
76
77
Бериша
Бернард Бериша
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
5
Мусалов
Магомед Мусалов
90
21
Роши
Одисе Роши
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
88
Глушаков
Денис Глушаков
58
16
Городов
Евгений Городов
90
Запасные
42
Мелихов
Александр Мелихов
9
Михаляк
Конрад Михаляк
8
Шиманьски
Дамьян Шиманьски
59
Харин
Евгений Харин
22
Садулаев
Лечи Садулаев
18
Понсе
Андрес Понсе
17
Мбенг
Аблае Мбенг
6
Гащенков
Михаил Гащенков
10
Кадыров
Халид Кадыров
7
Митришев
Магомед Митришев
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев