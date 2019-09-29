Рубин
мин
5
Уремович
Филип Уремович
90
15
Коновалов
Игорь Коновалов
90
12
Зуев
Александр Зуев
73
39
Денисов
Виталий Денисов
90
3
Плиев
Константин Плиев
90
94
Данченко
Олег Данченко
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
69
18
Могилевец
Павел Могилевец
90
20
Марков
Евгений Марков
62
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
Запасные
80
Сорокин
Егор Сорокин
26
Микелтадзе
Бека Микелтадзе
2
Старфельт
Карл Старфельт
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
99
Закиров
Камиль Закиров
71
Поярков
Николай Поярков
8
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
70
Кипиани
Николай Кипиани
23
Коновалов
Иван Коновалов
6
Акбашев
Роман Акбашев
4
Башкиров
Евгений Башкиров
Уфа
мин
74
Фомин
Даниил Фомин
90
29
Тилль
Оливье Тилль
84
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
99
Емельянов
Данила Емельянов
54
56
Круговой
Данил Круговой
61
8
Карп
Кэтэлин Карп
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
57
Кротов
Вячеслав Кротов
90
15
Пуцко
Александр Пуцко
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
31
Беленов
Александр Беленов
90
Запасные
13
Фольмер
Кирилл Фольмер
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
32
Вомбергар
Андрес Вомбергар
11
Бизяк
Ловро Бизяк
22
Голубев
Артем Голубев
16
Шафинский
Юрий Шафинский
77
Алиев
Азер Алиев
3
Терентьев
Денис Терентьев
9
Козлов
Андрей Козлов
3
Аликин
Павел Аликин