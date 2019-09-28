Ростов
мин
17
Норманн
Матиас Норманн
90
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
37'
86
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
90
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
8
Попов
Ивелин Попов
25'
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
67
34
Козлов
Алексей Козлов
90
7
Еременко
Роман Еременко
90
11
Ионов
Алексей Ионов
81
1
Бабурин
Егор Бабурин
90
Запасные
22
Маляров
Кирилл Маляров
4
Ведерников
Данила Ведерников
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
79
Фролкин
Даниил Фролкин
13
Прошляков
Данила Прошляков
47
Долгов
Александр Долгов
15
Глебов
Данил Глебов
26
Саплинов
Александр Саплинов
3
Вилюш
Мацей Вилюш
30
Песьяков
Сергей Песьяков
25
Логашов
Арсений Логашов
Динамо
мин
2
Морозов
Григорий Морозов
90
11
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
68
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
90
10
Игбун
Сильвестр Игбун
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
22
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
8
Панченко
Кирилл Панченко
70
6
Юсупов
Артур Юсупов
46
3
Плиев
Заурбек Плиев
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
31
Лещук
Игорь Лещук
90
Запасные
20
Грулев
Вячеслав Грулев
5
Филипп
Максимилиан Филипп
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
99
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
1
Шунин
Антон Шунин
18
Ордец
Иван Ордец
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
4
Рыков
Владимир Рыков
34
Рауш
Константин Рауш
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк