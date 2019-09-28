Локомотив
мин
1
Гилерме Алвим
Гилерме
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
23
Мариу
Жоау Мариу
90
4
Серкейра
Мурило Серкейра
90
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
5
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
48'
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
90
9
Смолов
Федор Смолов
90
Запасные
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
67
Тугарев
Роман Тугарев
24
Эдер
Эдер
30
Медведев
Никита Медведев
22
Джорджевич
Лука Джорджевич
69
Куликов
Даниил Куликов
3
Идову
Брайан Идову
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
77
Коченков
Антон Коченков
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
6
Дуглас
Дуглас Сантос
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
39
Караваев
Вячеслав Караваев
90
18
Жирков
Юрий Жирков
70
16
Барриос
Вильмар Барриос
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
82
7
Азмун
Сердар Азмун
60
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
20
Мак
Роберт Мак
4
Осорио
Йордан Осорио
2
Маммана
Эмануэль Маммана
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
14
Кузяев
Далер Кузяев
19
Сутормин
Алексей Сутормин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
21
Ерохин
Александр Ерохин
17
Шатов
Олег Шатов
19
Смольников
Игорь Смольников