Крылья Советов
мин
20
Мияилович
Срджан Мияилович
90
7
Соболев
Александр Соболев
73'
90
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
90
28
Антон
Пол Антон
81
50
Карпов
Максим Карпов
90
3
Чернов
Никита Чернов
90
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
68
8
Гацкан
Александр Гацкан
67
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
22
Анюков
Александр Анюков
90
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
Запасные
52
Смирнов
Данила Смирнов
81
Овсянников
Богдан Овсянников
78
Киселев
Геннадий Киселев
9
Радонич
Деян Радонич
6
Якуба
Денис Якуба
14
Гынсарь
Раду Гынсарь
5
Лысцов
Виталий Лысцов
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
99
Канунников
Максим Канунников
10
Терехов
Сергей Терехов
90
Бурлак
Тарас Бурлак
44
Чичерин
Никита Чичерин
Тамбов
мин
30
Таказов
Сослан Таказов
90
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
55
Осипенко
Максим Осипенко
80
19
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
90
77
Костюков
Михаил Костюков
80
25
Карасев
Павел Карасев
90
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
2
Рыбин
Алексей Рыбин
46
13
Обухов
Владимир Обухов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
Запасные
15
Мухаммед
Усман Мухаммед
11
Муйва
Олабиран Муйва
50
Сугробов
Владимир Сугробов
70
Муниру
Салли Муниру
14
Аппаев
Хызыр Аппаев
6
Кулик
Владислав Кулик
7
Чернышов
Олег Чернышов
8
Килин
Антон Килин
48
Часовских
Андрей Часовских
9
Мамтов
Хасан Мамтов