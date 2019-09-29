Краснодар
мин
10
Вилена
Тонни Вилена
90
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
84
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
64'
90
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
78
98
Петров
Сергей Петров
90
33
Берг
Маркус Берг
71
9
Арисленес
Ари
38'
90
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
Запасные
17
Кайо
Кайо
21
Намли
Юнес Намли
70
Уткин
Даниил Уткин
66
Адамов
Денис Адамов
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
88
Камболов
Руслан Камболов
1
Крицюк
Станислав Крицюк
99
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
Арсенал
мин
10
Кангва
Эванс Кангва
90
22
Лесовой
Даниил Лесовой
74
27
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
90
4
Бауэр
Роберт Бауэр
90
70
Костадинов
Георгий Костадинов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
36
Левашов
Михаил Левашов
90
Запасные
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
25
Кангва
Кингс Кангва
29
Банда
Ламек Банда
9
Тудоре
Александру Тудоре
17
Аджоев
Гурам Аджоев
5
Довбня
Александр Довбня
42
Володько
Максим Володько
14
Хагуш
Анри Хагуш
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
71
Денисов
Александр Денисов
48
Луценко
Евгений Луценко