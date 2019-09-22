ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
98
Кучаев
Константин Кучаев
90
78
Дивеев
Игорь Дивеев
90
20
Шарлия
Звонимир Шарлия
90
62
Карпов
Вадим Карпов
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
77
Ахметов
Ильзат Ахметов
90
8
Влашич
Никола Влашич
32'
41'
90
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
90
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
64
9
Чалов
Федор Чалов
37'
90
Запасные
19
Помазун
Илья Помазун
53
Елеев
Максим Елеев
11
Сантос
Лукас Сантос
49
Тороп
Владислав Тороп
87
Марадишвили
Константин Марадишвили
19
Нисимура
Такума Нисимура
29
Бийол
Яка Бийол
20
Тикнизян
Наяир Тикнизян
Краснодар
мин
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
90
98
Петров
Сергей Петров
90
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
90
31
Фернандо
Кайо
72
70
Уткин
Даниил Уткин
46
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
46
7
Вамберто
Вандерсон
90
9
Арисленес
Ари
90
Запасные
88
Камболов
Руслан Камболов
33
Берг
Маркус Берг
1
Крицюк
Станислав Крицюк
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
5
Спайич
Урош Спайич
21
Намли
Юнес Намли
66
Адамов
Денис Адамов
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов