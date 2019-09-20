Уфа
мин
74
Фомин
Даниил Фомин
90
10
Тилль
Оливье Тилль
78
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
2
Круговой
Данил Круговой
90
8
Карп
Кэтэлин Карп
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
57
Кротов
Вячеслав Кротов
65
15
Пуцко
Александр Пуцко
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
31
Беленов
Александр Беленов
90
23
Емельянов
Данила Емельянов
80
Запасные
13
Фольмер
Кирилл Фольмер
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
32
Вомбергар
Андрес Вомбергар
11
Бизяк
Ловро Бизяк
22
Голубев
Артем Голубев
16
Шафинский
Юрий Шафинский
77
Алиев
Азер Алиев
9
Терентьев
Денис Терентьев
99
Козлов
Андрей Козлов
3
Аликин
Павел Аликин
5
Йокич
Боян Йокич
Спартак
мин
6
Лукас
Айртон Лукас
90
8
Тиль
Гус Тиль
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
90
92
Рассказов
Николай Рассказов
90
98
Максименко
Александр Максименко
90
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
90
7
Гулиев
Аяз Гулиев
58
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
29
Кутепов
Илья Кутепов
90
20
Шюррле
Андре Шюррле
81
19
Понсе
Эсекьель Понсе
69
Запасные
38
Ещенко
Андрей Ещенко
23
Ларссон
Джордан Ларссон
33
Крал
Алекс Крал
54
Умяров
Наиль Умяров
17
Бакаев
Солтмурад Бакаев
39
Маслов
Павел Маслов
79
Руденко
Александр Руденко
56
Гапонов
Илья Гапонов
27
Акмурзин
Тимур Акмурзин
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
49
Джано
Джано
32
Ребров
Артем Ребров