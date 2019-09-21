Тамбов
мин
30
Таказов
Сослан Таказов
90
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
55
Осипенко
Максим Осипенко
90
19
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
38'
61'
65
77
Костюков
Михаил Костюков
66
25
Карасев
Павел Карасев
89
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
2
Рыбин
Алексей Рыбин
90
13
Обухов
Владимир Обухов
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
Запасные
15
Мухаммед
Усман Мухаммед
11
Муйва
Олабиран Муйва
50
Сугробов
Владимир Сугробов
70
Муниру
Салли Муниру
14
Аппаев
Хызыр Аппаев
6
Кулик
Владислав Кулик
7
Чернышов
Олег Чернышов
8
Килин
Антон Килин
48
Часовских
Андрей Часовских
9
Мамтов
Хасан Мамтов
Ростов
мин
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
90
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
27'
90
15
Глебов
Данил Глебов
78
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
8
Попов
Ивелин Попов
90
1
Бабурин
Егор Бабурин
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
87
34
Козлов
Алексей Козлов
90
7
Еременко
Роман Еременко
90
11
Ионов
Алексей Ионов
90
Запасные
51
Черкес
Евгений Черкес
4
Ведерников
Данила Ведерников
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
13
Прошляков
Данила Прошляков
47
Долгов
Александр Долгов
3
Вилюш
Мацей Вилюш
22
Маляров
Кирилл Маляров
30
Песьяков
Сергей Песьяков
25
Логашов
Арсений Логашов