Оренбург
мин
38
Климович
Андрей Климович
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
4
Радакович
Урош Радакович
90
31
Шахов
Виталий Шахов
90
12
Малых
Андрей Малых
90
15
Зотов
Георгий Зотов
90
8
Мишкич
Даниэль Мишкич
90
7
Рогич
Филип Рогич
69'
88
17
Скофлек
Жига Скофлек
64
9
Деспотович
Джордже Деспотович
90
16
Алвеш
Рикарду Алвеш
80
Запасные
3
Сиваков
Михаил Сиваков
19
Москвичев
Владимир Москвичев
60
Козлов
Савелий Козлов
77
Маляров
Никита Маляров
56
Довбня
Александр Довбня
1
Руденко
Александр Руденко
32
Кулишев
Артем Кулишев
29
Афонин
Вадим Афонин
11
Чуканов
Андреа Чуканов
Локомотив
мин
1
Гилерме Алвим
Гилерме
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
23
Мариу
Жоау Мариу
90
4
Серкейра
Мурило Серкейра
90
6
Баринов
Дмитрий Баринов
10'
90
5
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
68
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
90
9
Смолов
Федор Смолов
48'
75
Запасные
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
77
Рыбус
Мацей Рыбус
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
3
Идову
Брайан Идову
69
Куликов
Даниил Куликов
67
Джорджевич
Лука Джорджевич
30
Медведев
Никита Медведев
24
Эдер
Эдер
67
Тугарев
Роман Тугарев