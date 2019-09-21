Зенит
мин
5
Барриос
Вильмар Барриос
78
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
46
3
Дуглас
Дуглас Сантос
90
14
Кузяев
Далер Кузяев
76
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
17
Шатов
Олег Шатов
87'
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
58'
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
99
Лунев
Андрей Лунев
90
Запасные
15
Караваев
Вячеслав Караваев
4
Осорио
Йордан Осорио
24
Маммана
Эмануэль Маммана
32
Краневиттер
Матиас Краневиттер
78
Васютин
Александр Васютин
91
Сутормин
Алексей Сутормин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
20
Мак
Роберт Мак
18
Жирков
Юрий Жирков
Рубин
мин
5
Уремович
Филип Уремович
90
8
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
77
10
Коновалов
Игорь Коновалов
90
12
Зуев
Александр Зуев
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
3
Плиев
Константин Плиев
90
33
Данченко
Олег Данченко
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
71
18
Могилевец
Павел Могилевец
90
6
Башкиров
Евгений Башкиров
56
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
Запасные
80
Сорокин
Егор Сорокин
59
Макаров
Никита Макаров
26
Микелтадзе
Бека Микелтадзе
2
Старфельт
Карл Старфельт
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
69
Степанов
Данил Степанов
99
Закиров
Камиль Закиров
70
Кипиани
Николай Кипиани
23
Коновалов
Иван Коновалов
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
93
Городовой
Алексей Городовой
20
Марков
Евгений Марков