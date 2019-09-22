Динамо
мин
11
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
90
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
90
10
Игбун
Сильвестр Игбун
50'
63'
90
5
Филипп
Максимилиан Филипп
46
44
Шунич
Тони Шунич
90
22
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
73
6
Юсупов
Артур Юсупов
90
34
Рауш
Константин Рауш
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
46
31
Лещук
Игорь Лещук
90
Запасные
2
Морозов
Григорий Морозов
20
Грулев
Вячеслав Грулев
13
Калинин
Игорь Калинин
99
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
1
Шунин
Антон Шунин
18
Ордец
Иван Ордец
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
4
Рыков
Владимир Рыков
8
Панченко
Кирилл Панченко
3
Плиев
Заурбек Плиев
Сочи
мин
94
Лагатор
Душан Лагатор
90
32
Мевля
Миха Мевля
65'
90
17
Мостовой
Андрей Мостовой
73
45
Миладинович
Иван Миладинович
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
5
Померко
Алексей Померко
90
9
Заболотный
Антон Заболотный
31'
76
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
77
Полоз
Дмитрий Полоз
66
Запасные
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
21
Бахтияров
Акмаль Бахтияров
26
Калугин
Никита Калугин
90
Шакуро
Павел Шакуро
87
Карапетян
Александр Карапетян
24
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
20
Юрганов
Игорь Юрганов
19
Фролов
Евгений Фролов
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
12
Заболотный
Николай Заболотный