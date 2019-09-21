Ахмат
мин
5
Мусалов
Магомед Мусалов
90
11
Исмаэл
Исмаэл
90
77
Бериша
Бернард Бериша
71
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
21
Роши
Одисе Роши
85
15
Семенов
Андрей Семенов
90
16
Городов
Евгений Городов
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
88
Глушаков
Денис Глушаков
86
18
Понсе
Андрес Понсе
27'
90
Запасные
9
Михаляк
Конрад Михаляк
8
Шиманьски
Дамьян Шиманьски
59
Харин
Евгений Харин
22
Садулаев
Лечи Садулаев
20
Нижич
Зоран Нижич
42
Мелихов
Александр Мелихов
6
Гащенков
Михаил Гащенков
10
Кадыров
Халид Кадыров
7
Митришев
Магомед Митришев
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев
Крылья Советов
мин
7
Соболев
Александр Соболев
90
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
90
28
Антон
Пол Антон
90
3
Чернов
Никита Чернов
90
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
8
Гацкан
Александр Гацкан
86
99
Канунников
Максим Канунников
83
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
22
Анюков
Александр Анюков
73
50
Карпов
Максим Карпов
90'
90
Запасные
20
Мияилович
Срджан Мияилович
52
Смирнов
Данила Смирнов
81
Овсянников
Богдан Овсянников
78
Киселев
Геннадий Киселев
9
Радонич
Деян Радонич
6
Якуба
Денис Якуба
5
Лысцов
Виталий Лысцов
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
10
Терехов
Сергей Терехов
90
Бурлак
Тарас Бурлак
44
Чичерин
Никита Чичерин