Арсенал
мин
10
Кангва
Эванс Кангва
89
27
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
72
4
Бауэр
Роберт Бауэр
25'
90
70
Костадинов
Георгий Костадинов
90
48
Луценко
Евгений Луценко
57
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
36
Левашов
Михаил Левашов
90
Запасные
26
Коне
Бакари Коне
25
Кангва
Кингс Кангва
22
Лесовой
Даниил Лесовой
30
Тудоре
Александру Тудоре
17
Аджоев
Гурам Аджоев
5
Довбня
Александр Довбня
21
Альварес
Виктор Альварес
13
Володько
Максим Володько
14
Хагуш
Анри Хагуш
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
71
Денисов
Александр Денисов
Урал
мин
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
48'
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
90
11
Ильин
Владимир Ильин
90
14
Бавин
Юрий Бавин
46
19
Поляков
Денис Поляков
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
20
Панюков
Андрей Панюков
70
17
Димитров
Николай Димитров
83
8
Емельянов
Роман Емельянов
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
69
Шаболин
Артем Шаболин
21
Насыров
Исламжан Насыров
4
Мамин
Артем Мамин
44
Егорычев
Андрей Егорычев
88
Погребняк
Павел Погребняк
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
57
Фидлер
Артем Фидлер