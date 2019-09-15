Тамбов
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
30
Таказов
Сослан Таказов
86
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
2
Рыбин
Алексей Рыбин
90
55
Осипенко
Максим Осипенко
90
77
Костюков
Михаил Костюков
78
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
90
14
Аппаев
Хызыр Аппаев
82
Запасные
25
Карасев
Павел Карасев
15
Мухаммед
Усман Мухаммед
80
Хосонов
Хетаг Хосонов
55
Сугробов
Владимир Сугробов
70
Муниру
Салли Муниру
6
Кулик
Владислав Кулик
9
Чернышов
Олег Чернышов
15
Часовских
Андрей Часовских
9
Мамтов
Хасан Мамтов
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
98
Кучаев
Константин Кучаев
79
78
Дивеев
Игорь Дивеев
90
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90'
90
27
Гогуа
Седрик Гогуа
48
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
77
Ахметов
Ильзат Ахметов
83
98
Обляков
Иван Обляков
90
8
Влашич
Никола Влашич
90
19
Нисимура
Такума Нисимура
90
9
Чалов
Федор Чалов
90
Запасные
20
Тикнизян
Наяир Тикнизян
11
Сантос
Лукас Сантос
14
Карпов
Вадим Карпов
87
Марадишвили
Константин Марадишвили
20
Шарлия
Звонимир Шарлия
29
Бийол
Яка Бийол
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
19
Помазун
Илья Помазун