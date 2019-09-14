Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
90
6
Лукас
Айртон Лукас
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
2
Жиго
Самуэль Жиго
12'
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
70
8
Тиль
Гус Тиль
90
33
Крал
Алекс Крал
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
20
Шюррле
Андре Шюррле
90
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
90
11
Ларссон
Джордан Ларссон
61
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
49
Джано
Джано
29
Кутепов
Илья Кутепов
26
Умяров
Наиль Умяров
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
86
Поплевченков
Артем Поплевченков
22
Понсе
Эсекьель Понсе
92
Рассказов
Николай Рассказов
79
Руденко
Александр Руденко
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
Урал
мин
77
Баклов
Олег Баклов
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
19
Поляков
Денис Поляков
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
60'
90
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
14
Бавин
Юрий Бавин
90
17
Димитров
Николай Димитров
71
11
Ильин
Владимир Ильин
48'
90
20
Панюков
Андрей Панюков
78
Запасные
88
Погребняк
Павел Погребняк
57
Фидлер
Артем Фидлер
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
69
Шаболин
Артем Шаболин
13
Бумаль
Петрус Бумаль
18
Кухарчик
Михал Кухарчик
21
Насыров
Исламжан Насыров
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
79
Юсупов
Артём Юсупов
44
Егорычев
Андрей Егорычев
4
Мамин
Артем Мамин