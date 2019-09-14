Сочи
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
26
Калугин
Никита Калугин
90
20
Юрганов
Игорь Юрганов
90
45
Миладинович
Иван Миладинович
90
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
69
3
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
17
Мостовой
Андрей Мостовой
76
87
Карапетян
Александр Карапетян
46
10
Полоз
Дмитрий Полоз
90
Запасные
21
Бахтияров
Акмаль Бахтияров
19
Заболотный
Николай Заболотный
94
Лагатор
Душан Лагатор
29
Заболотный
Антон Заболотный
87
Померко
Алексей Померко
23
Мевля
Миха Мевля
19
Фролов
Евгений Фролов
90
Шакуро
Павел Шакуро
15
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
24
Новосельцев
Иван Новосельцев
Локомотив
мин
1
Гилерме Алвим
Гилерме
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
78
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
11
Миранчук
Антон Миранчук
13
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
23
Мариу
Жоау Мариу
90
5
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
20'
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
90
9
Смолов
Федор Смолов
83
Запасные
4
Серкейра
Мурило Серкейра
69
Куликов
Даниил Куликов
3
Коломейцев
Александр Коломейцев
31
Рыбус
Мацей Рыбус
77
Коченков
Антон Коченков
67
Тугарев
Роман Тугарев
17
Идову
Брайан Идову
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
24
Эдер
Эдер
22
Джорджевич
Лука Джорджевич
30
Медведев
Никита Медведев